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Сергей Собянин рассказал о контроле качества воды в Москве-реке с помощью судна «Экопатруль»

Полина Пашкина
Город
Сергей Собянин рассказал о контроле качества воды в Москве-реке с помощью судна «Экопатруль»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ежедневно судно «Экопатруль» проходит до 100 километров по Москве-реке для проверки качества воды. Специалисты, работающие на борту, берут пробы и определяют содержание в жидкости различных элементов. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что воду на борту «Экопатруля» проверяют на наличие аммония, нитритов, хлоридов, фосфатов и марганца. Более подробный анализ по 40 показателям проводится уже в стационарной лаборатории Мосэкомониторинга.

— В задачи «Экопатруля» входит также осмотр береговой линии, чтобы своевременно предотвратить загрязнение берега и воды, и контроль притоков Москвы-реки: Сходни, Сетуни, Яузы и Пахры, — рассказал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Вместе с началом нового сезона речной навигации в столице в 2023 году к своему дежурству приступил коммунальный флот города, сообщил ранее Сергей Собянин. В этом году в состав флота вошло 30 судов. В межнавигационный период все машины прошли ремонт и подтвердили полную готовность к работе. Во время навигации коммунальный флот занимается очисткой Москвы-реки и Яузы от плавающего мусора, в том числе крупногабаритного.

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