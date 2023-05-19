Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Государственный музей Пушкина пригласил москвичей на выставку о Державине

Лейла Алиева
Город
Государственный музей Пушкина пригласил москвичей на выставку о Державине
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, улица Пречистенка, 12/2с1 Карта всех событий

В Государственном музее А. С. Пушкина в честь 280-летия со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина в пятницу, 19 мая, открылась выставка «Чудо-богатырь русской поэзии».

На выставке представлены экспонаты, связанные с разными периодами жизни поэта. При этом некоторые их них передали Всероссийский музей А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге и Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский дом), передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве 20 мая состоится ежегодная культурная акция «Ночь музеев». Ее главная тема в 2023 году — «История в истории». Столичные музеи, галереи, арт-центры и другие площадки подготовили к этому дню особую программу. О восьми самых интересных местах, которые стоит посетить, — в материале «Вечерней Москвы».

Также в столице открыто несколько музеев, посвященных работе коммунального хозяйства города. В них жители и гости столицы могут узнать историю городской системы освещения, погрузиться в работу коммунальщиков и даже сесть за руль дорожной техники.

Москва Выставки Музеи
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Все мнения
О проекте