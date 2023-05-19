Государственный музей Пушкина пригласил москвичей на выставку о Державине

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В Государственном музее А. С. Пушкина в честь 280-летия со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина в пятницу, 19 мая, открылась выставка «Чудо-богатырь русской поэзии».

На выставке представлены экспонаты, связанные с разными периодами жизни поэта. При этом некоторые их них передали Всероссийский музей А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге и Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский дом), передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве 20 мая состоится ежегодная культурная акция «Ночь музеев». Ее главная тема в 2023 году — «История в истории». Столичные музеи, галереи, арт-центры и другие площадки подготовили к этому дню особую программу. О восьми самых интересных местах, которые стоит посетить, — в материале «Вечерней Москвы».

Также в столице открыто несколько музеев, посвященных работе коммунального хозяйства города. В них жители и гости столицы могут узнать историю городской системы освещения, погрузиться в работу коммунальщиков и даже сесть за руль дорожной техники.