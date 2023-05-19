Rai News: Берлускони выписали из больницы после полутора месяцев лечения

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Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из больницы Сан-Раффаэле в Милане, где он провел 45 дней. Об этом сообщает итальянский телеканал Rai News 24.

Из полутора месяцев Берлускони 12 дней провел в реанимации, а остальное время — в обычной палате. На протяжении всего времени лечения итальянского политика поддерживали его близкие.

6 мая Берлускони записал обращение к своим соратникам по партии Forza Italia по случаю проведения их съезда. Политик заявил, что смог решить часть своих проблем со здоровьем. По его словам, ему удалось справиться с очень опасной пневмонией.

Незадолго до выписки, 14 мая, экс-премьера навестила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она поделилась, что встретила Берлускони в прекрасном настроении, и отметила, что он быстро поправляется, передает Rai News.

5 апреля Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику Сан-Раффаэле. По информации СМИ, 86-летний политик находился в палате интенсивной терапии. Причиной обращения к медикам стала одышка.

6 апреля стало известно о диагностировании у экс-премьера лейкемии. Заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации. В стратегию исцеления политика включили лечение легочной инфекции, которое должно ограничить негативные последствия крайне высокого содержания лейкоцитов в крови и вернуть экс-премьера к прежнему клиническому состоянию.