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Приметы и советы

Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России

Полина Пашкина
Общество
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России
Фото: Unsplash

На территории России нет превышений радиационного фона. Радиационная обстановка в стране остается стабильной. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что отслеживание радиационной обстановки в стране ведется постоянно.

— По данным мониторинга, радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной. Превышений радиационного фона не зафиксировано, — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев ранее заявил, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, которые Украине поставил Запад, привело к тому, что на Европу сейчас надвигается радиоактивное облако. По его словам, на территории Польши был зафиксирован рост радиации.

Полковник в отставке Геннадий Березин заявил, что после взрыва на украинском складе с боеприпасами под воздействием высокой температуры обедненный уран для снарядов загорелся, в результате чего сформировалось радиоактивное облако. При оседании его частиц сформировался след, который опасен внешним и внутренним облучением.

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