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Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой 1 июля

Евгений Силаев
В мире
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой 1 июля
Фото: Unsplash

Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что соответствующее распоряжение было дано «Аэрофлоту».

— Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке, и совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям, — сказал Чернышенко, чьи слова приводит РИА Новости.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Самолет авиакомпании «Азимут», совершивший первый после перерыва в четыре года прямой рейс из Москвы в Грузию, 19 мая сел в Тбилиси. Пассажиров на борту в честь этого события угостили шампанским.

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