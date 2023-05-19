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Самолет авиакомпании «Азимут» сел в Тбилиси

Павел Иванов
Общество
Самолет авиакомпании «Азимут» сел в Тбилиси
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Самолет авиакомпании «Азимут», совершивший первый после перерыва в 4 года прямой рейс из Москвы в Грузию, сел в Тбилиси. Пассажиров на борту в честь этого события угостили шампанским.

Видео: РИА Новости

По словам членов экипажа, на борту находилось 86 пассажиров. Отмечается, что 14 посадочных мест остались свободными. Полет прошел в штатном режиме. Всех пассажиров угостили шампанским. Кроме того, авиакомпания выдала всем свои именные брелки. В свою очередь, директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе подчеркнул, что вся Грузия радуется возобновлению авиасообщения между странами, передает РИА Новости.

Первый с 2019 года прямой рейс вылетел в 9:07 из московского аэропорта Внуково в Тбилиси.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Тем временем, Евросоюз сожалеет в связи с возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией.

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