Первый с 2019 года прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

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Первый за четыре года прямой рейс вылетел из московского аэропорта «Внуково» в Тбилиси. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта по состоянию на 09:07 по московскому времени

Рейс выполняет российская авиакомпания «Азимут». Известно, что на борту присутствует грузинская делегация во главе с председателем общественной организации «Солидарность во имя мира» Мерабом Чикашвили.

Ожидается, что самолет приземлится в 12:38 по московскому времени.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

В Тбилиси прошли протесты с требованием отказаться от авиасообщения с Россией. Граждане потребовали от грузинских властей также отказаться от возможности безвизового режима.

Какие ограничения ждут Грузию из-за возобновления авиасообщения с Россией — в материале «Вечерней Москвы».