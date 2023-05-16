Представитель ЕС Стано выразил сожаление в связи с решением Грузии возобновить авиасообщение с РФ

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Евросоюз сожалеет в связи с возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией. Об этом во вторник, 16 мая, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

— Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты. ЕС и ряд партнеров ввели санкции в отношении российского авиасектора, мы не разрешаем полеты в, из и над Россией, — сказал он.

По его мнению, такое решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии, передает РИА Новости.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на воздушное сообщение с Россией. Полеты между странами будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

В Тбилиси прошли протесты с требованием отказаться от авиасообщения с Россией. Граждане потребовали от грузинских властей также отказаться от возможности безвизового режима.

Какие ограничения ждут Грузию из-за возобновления авиасообщения с Россией — в материале «Вечерней Москвы».