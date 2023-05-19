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Столичная служба занятости «Моя карьера» проведет фестиваль деловых игр «Время, вперед!»

Павел Иванов
Город
Столичная служба занятости «Моя карьера» проведет фестиваль деловых игр «Время, вперед!»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1 Карта всех событий

В столичном центре занятости «Моя карьера» пройдет 12-й городской фестиваль деловых игр «Время, вперед!». На бесплатном мероприятии участники смогут улучшить свои навыки коммуникации, научатся правильно расставлять жизненные приоритеты и узнают, как создать и развить собственное дело. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

— В рамках фестиваля «Время, вперед!» эксперты специализированного центра занятости «Моя карьера» и приглашенные ведущие организуют свыше 40 деловых игр, — сказал он.

Фестиваль пройдет 24 мая по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Во время фестиваля соискатели будут развивать навыки общения и ведения переговоров и научатся отстаивать свою точку зрения.

По словам Тарасова, в рамках мероприятия соискатели станут более уверенными в себе и сделают большие успехи в трудоустройстве и открытии своего дела, передает сайт мэра Москвы.

Также в специализированном центре занятости «Моя карьера» 25 мая пройдет день вакансий для студентов и учеников старших классов.

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