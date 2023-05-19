МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана

Фото: UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia / CC BY 2.0

МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана. Информация об этом появилась в ведомственной базе розыска в пятницу, 19 мая.

Согласно карточке, гражданина Великобритании разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако не уточняется, какой именно.

Фото: База розыска МВД

Вероятно это связано с тем, что прокурор Хан был причастен к выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. В отношении других соучастников уголовное дело уже было возбуждено. Также Следственный комитет объявил в розыск председателя и троих судей МУС.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».