Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана

Степан Жирнов
Происшествия
МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
Фото: UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia / CC BY 2.0

МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана. Информация об этом появилась в ведомственной базе розыска в пятницу, 19 мая.

Согласно карточке, гражданина Великобритании разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако не уточняется, какой именно.

МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана Фото: База розыска МВД

Вероятно это связано с тем, что прокурор Хан был причастен к выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. В отношении других соучастников уголовное дело уже было возбуждено. Также Следственный комитет объявил в розыск председателя и троих судей МУС.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Аресты Россия МВД Преступления
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Все мнения
О проекте