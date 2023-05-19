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ЦИК Турции: Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов

Евгений Белоусов
В мире
ЦИК Турции: Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов
Фото: shutterstock

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24 процента голосов. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе турецкого ЦИК.

Соперник Эрдогана от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу смог заполучить в первом туре 45,07 процента голосов. Согласно итоговым результатам, действующий президент получил 26 миллионов 86 тысяч 102 голоса, а Кылычдароглу — 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов.

Явка составила 88,92 процента, недействительными признаны более одного миллиона 20 тысяч голосов, передает РИА Новости.

Центральный избирательный комитет Турции официально подтвердил, что в стране пройдет второй тур президентских выборов. Для того, чтобы на выборах в Турции президент был избран в рамках первого тура, одному из кандидатов было необходимо набрать 50 и более процентов голосов.

Сам Эрдоган заявил, что не поменяет своей политики в отношении России и США в случае своего переизбрания на текущих выборах. Турция продолжит поддерживать нормальные отношения со всеми своими партнерами на мировой арене и дальше.

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