У звезды ТНТ Азамата Мусагалиева родился долгожданный сын

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Комик Азамат Мусагалиев впервые стал отцом сына. Радостное событие случилось еще 13 мая, однако известно об этом стало в пятницу, 19 мая.

Звезда телеканала ТНТ уже воспитывает двух дочерей. В 2008 году родилась Мелана, а в 2013 — Лейсан.

После рождения сына Мусагалиев погрузился в семейные заботы, пишет «Стархит». Имя ребенка не называется.

У другой звезды отечественного шоу-бизнеса пополнение в семье только намечается. Певица Манижа опубликовала в Сети новый музыкальный клип, где впервые раскрыла свою беременность. Судя по размеру живота артистки, она находится уже на приличном сроке.

Впервые стала мамой 12 марта и звезда «Ворониных» Мария Ильюхина. О радостной новости она сообщила в своем блоге. В свою очередь поклонники принялись активно поздравлять актрису со знаменательным событием.

Позже она раскрыла пол своего первенца и рассказала о партнерских родах. Вместе с супругом Ильюхина заранее решила, что роды будут проходить именно в таком формате, потому что так она чувствовала себя спокойнее.