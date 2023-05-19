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Приметы и советы

Ученые выяснили, действительно ли перед смертью вся жизнь мелькает перед глазами

Евгений Белоусов
Общество
Ученые выяснили, действительно ли перед смертью вся жизнь мелькает перед глазами
Фото: Unsplash

Ученым удалось частично обосновать популярный миф о том, что на пороге смерти перед глазами человека мелькает вся его жизнь.

Считается, что при остановке сердца активность мозга затухает, а его отделы начинают отключаться. Однако исследователи зафиксировали всплеск гиперактивности гамма-волн головного мозга человека в последние минуты жизни. До сих пор такое явление было установлено только у грызунов.

Ученые подтверждают, что так называемые околосмертные переживания, судя по описанию их переживших, очень яркие и «реальнее самой реальности». Они были зафиксированы у 10–20 процентов людей, переживших остановку сердца.

Возможно, именно с этой резкой предсмертной активностью мозга и связаны переживания и ведения, передает mk.ru.

Согласно исследованию японских ученых, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний достаточно проходить 8000 шагов три раза в неделю. После 18 лет наблюдений исследователи пришли к выводу, что такие люди на 16 процентов менее подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Испанские ученые доказали, что даже семь минут ежедневной физической активности позволят значительно улучшить состояние здоровья. Об этом сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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