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Главный символ Московского метро станет объектом стрит-арта

Евгений Белоусов
Город
Главный символ Московского метро станет объектом стрит-арта
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Фестиваль граффити пройдет в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» в субботу, 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В нем (фестивале — прим. «ВМ») примут участие художники из разных городов России. Они распишут лодки, которые потом станут арт-объектами парка. Одна из работ будет посвящена самой узнаваемой букве «М». Этот символ многие годы указывает путь миллионам пассажиров и является «визитной карточкой» не только метро, но и всей Москвы, — говорится в сообщении.

Символ столичной подземки в необычном виде изобразит граффити-райтер из команды Desarte365 — Андрей Youraw11. За работой художников сможет понаблюдать любой желающий, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В апреле несколько новых площадок для выступлений артистов проекта «Музыка в метро» появится на Большой кольцевой линии. С декабря прошлого года музыканты дают концерты на пяти станциях БКЛ — «Новаторская», «Мичуринский проспект», «Каховская», «Кунцевская» и «Проспект Вернадского». За это время там прошло уже свыше трех тысяч выступлений.

За пять сезонов проекта «Музыка в метро» более пяти тысяч человек получили возможность выступать перед большой аудиторией.

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