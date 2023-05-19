RusVesna: Российские военные уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс»

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили возле Артемовска штаб, в котором находились офицеры украинской бригады «Эдельвейс». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

— Появляются первые некрологи после удара по полевому штабу врага: ликвидирован командир 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» полковник Головатюк, — говорится в сообщении.

Недавно «Военкоры Русской Весны» также сообщили, что войска РФ уничтожили в Артемовске сражающихся на стороне Украины наемников из Белоруссии.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль укрепрайон «Домино», расположенный в Артемовске. Помимо этого, на территории района Самолет бойцы «Вагнера» продолжают атаковать противника.