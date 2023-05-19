Экс-советник Пентагона: При подрыве ЗРК Patriot в Киеве могли погибнуть солдаты США

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При уничтожении переданного Украине зенитного ракетного комплекса Ratriot в Киеве могли погибнуть солдаты США. Такое мнение высказал в пятницу, 19 мая, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных, — заявил он.

При этом Макгрегор не привел никаких доказательств присутствия в Киеве американских военных. Свое предположение он высказал на YouTube-канале «Judging Freedom».

Минобороны России ранее сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

США допустили важную стратегическую ошибку, когда решили поставлять на Украину системы Patriot, поскольку они явно уязвимы для ударов со стороны РФ. Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер.

Он пояснил, что даже если эти системы являются первоклассными с точки зрения технологий, все равно их невозможно использовать без других систем ПВО. Кроме того, по мнению аналитика, задействовать именно Patriot для Украины не только неэффективно, но еще и невыгодно.