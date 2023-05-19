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Bloomberg: Instagram представит свою версию Twitter в июне

Евгений Белоусов
Технологии
Bloomberg: Instagram представит свою версию Twitter в июне
Фото: Unsplash

Instagram* в июне этого года планирует представить похожую на Twitter новую социальную сеть. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Bloomberg.

Согласно информации телеканала, компания тестирует проект со знаменитостями и влиятельными лицами. Приложение будет отделено от Instagram, но позволит людям подключать свои учетные записи в других конкурирующих с Twitter приложениях, передает Bloomberg.

Владелец Twitter Илон Маск предложил пользователям новую возможность монетизации при помощи платных видео и текстов. Для этого пользователи должны подать заявку с предложением подписки своим читателям. Кроме того, теперь у пользователей Twitter с платной подпиской будет возможность писать посты до 10 тысяч символов. Также они смогут задействовать жирный шрифт и курсив.

В начале марта прошлого года РКН ограничил доступ к социальной сети Twitter в России. Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

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