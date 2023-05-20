Украинские войска вечером 20 мая обстреляли Мариуполь

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинская армия в пятницу вечером выпустила четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю. Об этом информировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.20 – с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено четыре дальнобойные ракеты, — говорится в сообщении представительства в telegram-канале.

Взрывы прогремели в районе старого мариупольского аэропорта. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

Недавно ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка. Машину подогнали к украинскому селу Бударки, расположенному на границе. После этого ВСУ выпустили 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал.