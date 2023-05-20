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Диетолог Соломатина рассказала, как приготовить полезную шаурму

Анастасия Харламова
Павел Иванов

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Общество
Диетолог Соломатина рассказала, как приготовить полезную шаурму
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Покупная шаурма может нанести вред здоровью, а вот сделать это блюдо вкусным и полезным можно в домашних условиях. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, грамотный подбор продуктов сделает шаурму подходящей для правильного питания.

— Нужно взять тонкий лаваш, добавить курицу или индейку. Соус можно сделать из томатной пасты, чеснока и зелени. В кетчупе много крахмала, который вреден для фигуры. Также можно заменить майонез сметаной. Лаваш абсолютно безвреден для здоровья, в его состав входят только мука и вода, — поделилась эксперт.

Как утверждает Соломатина, в составе покупной шаурмы могут быть несвежее мясо и немытые овощи. В лучшем случае такие продукты вызовут несварение, в худшем — тяжелое отравление. Кроме того, в соусе, который добавляют в блюдо, содержится большое количество жирного майонеза и соли, что делает шаурму вредной для здоровья.

Об инфекциях, гельминтах, сальмонеллезе, причинах того, почему опасно покупать шаурму в ларьках, и о том, какие инфекции могут быть в покупном блюде, Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

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