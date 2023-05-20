В США из-за инфицированных глазных капель умерли четыре человека

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Четыре человека в США скончались, еще 14 человек фактически полностью ослепли, когда использовали инфицированные глазные капли. Такое сообщение в пятницу распространили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний.

Уже прошло расследование, в ходе которого удалось установить:многие пациенты использовали именно капли EzriCare Artificial Tears. В январе медицинский регулятор призвал людей прекратить их использование. Уже в феврале было решено отозвать из продажи всю подобную продукцию.

— Тестирование невскрытых бутылок EzriCare Artificial Tears, проведенное управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, выявило бактериальное загрязнение, — сообщает организация на своем сайте.

По состоянию на 15 мая в Соединенных Штатах удалось выявить уже 81 пациента с синегнойной палочкой. Ранее в США не бывало случаев подобных заражений.

В Москве объявили карантин по птичьему гриппу больше чем в 10 районах. Основная часть из них расположена на юге города. Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, стоит ли опасаться этого заболевания.Он рассказал, что такие вирусы очень похожи на вирус человека, однако заражения можно не бояться.