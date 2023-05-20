Вильфанд пообещал возвращение «июльской жары» в Центральную Россию

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В конце следующей недели в Центральную Россию с большой вероятностью вернется июльская жара. Об этом в субботу, 20 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, свыше 80 процентов, что температура во второй половине недели будет повышаться. Возвращается июльская погода, — поделился синоптик.

Так, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет на уровне плюс 10–15 градусов, а дневная — 23–28 градусов выше нуля. Вильфанд пояснил, что в конце следующей недели погода будет солнечной, однако местами пройдет небольшой дождь, передает РИА Новости.

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в субботу, 20 мая. Местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о резком похолодании в городе. Он уточнил, что следующая рабочая неделя и вовсе отличится большим количеством дождей.

Также синоптик рассказал «ВМ» о погоде в столице в эти выходные.