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Запад понимает неизбежность поражения украинской армии. По этой причине западные страны готовятся к будущим переговорам. Об этом пишет китайская газета Global Times.

— Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление, — отмечается в публикации.

Автор публикации пояснил, что общая экономическая усталость европейских стран заставляет их идти на некоторые уступки: в частности, они надеются на скорое завершение военных действий, передает издание.

Планируемое контрнаступление ВСУ приведет к большим потерям среди украинских бойцов. Кроме того, украинские власти понимают, что однажды их страна перестанет так активно поддерживаться Западом. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу ITV.

Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский надеется получить военные самолеты после начала контрнаступления ВСУ.

Почему Запад прекратит помогать Украине и чем это закончится — в материале «Вечерней Москвы».