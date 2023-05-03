Зеленский заявил, что надеется получить самолеты после начала контрнаступления ВСУ

Фото: president.gov.ua

После ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) страна рассчитывает получить от своих западных союзников самолеты. С таким заявлением в среду, 3 мая, выступил глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии.

— Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. После них, уверен, нам дадут самолеты. Хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть, — цитирует слова украинского лидера РИА Новости.

В минувшую субботу Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление без поставок истребителей F-16. При этом глава государства подчеркнул, что без передовой западной авиации украинской армии придется тяжело: Киев будет терять больше солдат.

Военный аналитик Майкл Пек в свою очередь рассказал, что в случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит аэродромы на Украине до их подготовки к приему самолетов.

При этом большинство переданных Словакией и Польшей истребителей МиГ-29 оказались в нелетном состоянии. По этой причине их разбирают на детали для ремонта еще функционирующих самолетов.