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Приметы и советы

Сезон свадеб начался на Северном речном вокзале

Араз Салехов
Город
Сезон свадеб начался на Северном речном вокзале
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На Северном речном вокзале 20 мая стартовал сезон свадеб — брак здесь зарегистрируют первые семь пар. Об этом в субботу, 20 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Площадка пользуется спросом среди горожан, поэтому в 2023 году мы открыли на треть больше временных слотов, чем в 2022-м. Церемонии будут проходить не только по выходным, но и в будние дни, — сказала она.

Заключить брак в отреставрированном здании Северного речного вокзала можно с мая по сентябрь. В новом сезоне это смогут сделать около 150 пар, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В начале апреля глава города Сергей Собянин сообщил, что в этом году для регистрации брака будут доступны более 30 необычных площадок. Среди них — «Москва-Сити», станция метро «Маяковская», павильоны «Космос» и «Москвариум» на ВДНХ, а также исторические усадьбы.

Недавно корреспонденты «Вечерней Москвы» посетили одну из самых необычных свадебных локаций в столице — колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

В столице открылся сезон свадеб. Вместе с экспертом по стилю Натали Богдановой «ВМ» разобралась в самых модных трендах свадебной моды.

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