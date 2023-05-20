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Приметы и советы

Диетолог Макиша перечислила продукты, которые укрепляют кости

Араз Салехов

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Еда
Общество
Диетолог Макиша перечислила продукты, которые укрепляют кости
Фото: Pixabay

Творог, морская рыба и петрушка укрепляют кости, поскольку они позволяют кальцию задерживаться в организме. Об этом заявила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

— Не зря врачи рекомендуют употреблять три порции по 100 граммов молочных продуктов в сутки. Один из приемов пищи и может быть творогом, — посоветовала она.

Для хорошего усвоения кальция человеку необходим витамин D. Макиша подчеркнула, что человеку нужно ежедневно стоять на солнце минимум 15 минут, чтобы в коже было достаточно этого компонента, передает «Москва 24».

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что избыток витамина D имеет опасные последствия. Он грозит тошнотой, рвотой, головной болью, зудом, диареей, болезненными ощущениями в глазах, а также отложением кальция в мягких тканях, сосудах, легких.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова рассказала, какие продукты должны быть в холодильнике постоянно, чтобы употреблять их на ежедневной основе.

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