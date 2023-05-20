Четвертый волонтерский окружной центр «Доброе место» открылся в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Братиславская улица, 15к2 Карта всех событий

В Москве открылся четвертый волонтерский окружной центр «Доброе место». Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Он находится на юго-востоке города по адресу: Братиславская улица, дом 15, корпус 2. Новый центр будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу и с 10:00 до 19:00 в воскресенье, — говорится в сообщении.

Здесь будут проводить мастер-классы, тренинги и благотворительные акции. Также сюда можно принести вторсырье и корм для животных из приютов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве на Ходынском бульваре открылась фотовыставка «Время добра» о столичных волонтерах. Ознакомиться с проектом горожане смогут до 31 мая.

В столичном парке «Зарядье» открыли «Аллею добра» в рамках ежегодного проекта «Время добра». Уточняется, что участниками акции стали жители столицы, которые получили нагрудный знак отличия «Волонтер Москвы» в прошлом году.

18 мая в столице стартовала ежегодная эколого-просветительская акция «Сделай сортировку привычкой». «Вечерняя Москва» приняла участие в этом мероприятии.