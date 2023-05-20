КП: Галкин планирует продать свою квартиру в Москве для покупки недвижимости в Нью-Йорке

Фото: Youtube / Азамат Мусагалиев

Юморист Максим Галкин* может продать свою недвижимость в столице, чтобы на вырученные средства приобрести квартиру в Нью-Йорке. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на московского продюсера звезд.

В свою очередь, тот сослался на знакомых семьи Пугачевой и Галкина, которые обсуждают планы знаменитостей. Продюсер сообщил, что юморист может продать квартиру и переинвестировать деньги от сделки в приобретение недвижимости в Нью-Йорке.

По данным издания, продажа столичного жилья может принести Галкину 45–50 миллионов рублей. Вероятно, речь идет о квартире артиста у метро «Новые Черемушки».

Эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев объяснил, что цена сделки завышена. По его словам, как только покупатель узнает имя собственника квартиры, он может тут же отказаться от приобретения такого жилья. На это, считает эксперт, влияет и сложившаяся репутация Галкина, и его статус иноагента, передает «Комсомольская правда».

Максима Галкина внесли в реестр иноагентов 16 сентября прошлого года. В Минюсте сообщили, что юморист осуществляет политическую деятельность. Галкин в судебном порядке пытается оспорить данный статус.

О том, каким образом можно снять с себя такой статус и преуспеет ли в этом артист, «Вечерней Москве» рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

*Признан иноагентом на территории РФ.