«Старательно и очень тщательно»: в Московском зоопарке показали рыбалку медведя Диксона

Фото: Пресс-служба зоосада

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке продолжается реабилитация белого медведя Диксона. Он с удовольствием рыбачит в собственном водоеме. Об этом в субботу, 20 мая, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, медведь увлекается различными занятиями на продолжительное время.

— Распаковать коробку или свалять лежанку — все он делает старательно и очень тщательно. Рыбалка — не исключение, — написала Акулова в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как Диксон ныряет в воду и сосредоточенно высматривает добычу. Затем медведь выныривает с рыбой в зубах.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

Белого медведя Диксона привезли в столичный зоопарк в сентябре прошлого года после того, как эвакуировали с полуострова Таймыр, где животное получило огнестрельное ранение. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.

В материале «Вечерней Москвы» собрали все, что известно о медведе, а также попытались разобраться, кто изувечил Диксона и что грозит нападавшим.