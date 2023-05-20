Российские туристы рассказали об отдыхе в Грузии после четырех лет закрытого авиасообщения

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Между Россией и Грузией вновь открылось авиасообщение впервые за последние четыре года. Туристы из РФ рассказали, какие впечатления у них сложились в первый день отдыха в стране.

Не все в Грузии радушно встретили российских гостей. Однако туристы отметили, что в целом прием оказался положительным. Некоторые местные жители, по их словам, высказались о том, что давно было пора вернуть авиасообщение и ввести для грузин безвизовый режим.

В стране туристам из России не довелось столкнуться с антироссийскими настроениями, преимущественно их встречают с хорошим отношением. Также отдыхающие отметили, что в Грузии доступные цены на жилье и питание, а еще их радует хорошая погода, передает «Московский комсомолец».

Самолет авиакомпании «Азимут», совершивший первый после перерыва в четыре года прямой рейс из Москвы в Грузию, 19 мая сел в Тбилиси. Пассажиров на борту в честь этого события угостили шампанским.

Утром 20 мая в Москве приземлился самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways. Он также стал первым за четыре года прямым рейсом компании до российской столицы.