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Первый за четыре года самолет Georgian Airways приземлился в Москве

Араз Салехов
Общество
Первый за четыре года самолет Georgian Airways приземлился в Москве
Фото: moscow-live

Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways приземлился в Москве. Это первый за четыре года прямой рейс компании до российской столицы.

Полет, в отличие от первого российского рейса, прошел буднично, даже не было аплодисментов после посадки. Самолет приземлился в аэропорту Внуково, передает РИА Новости.

Стало известно, что Georgian Airways приступила к выполнению прямых авиарейсов из Тбилиси в Москву. Уточняется, что первый борт заполнен более чем наполовину. Georgian Airways будет летать семь раз в неделю в Москву.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Накануне депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания. Это произошло на фоне решения властей о возобновлении авиасообщения с Россией.

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