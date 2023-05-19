Депутаты парламента Грузии подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией

Фото: shutterstock

Депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил местный телеканал TV Pirveli.

Отмечается, что участниками драки стали депутат оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая. Первый во время выступления раскритиковал решение властей о возобновлении авиасообщения с Россией, что вызвало негодование у парламентариев.

В свою очередь Вашадзе услышал оскорбление в свой адрес от Берая, после чего началась драка. Депутатов удалось разнять, после чего заседание продолжилось, передает телеканал.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Самолет авиакомпании «Азимут», совершивший первый после перерыва в четыре года прямой рейс из Москвы в Грузию, 19 мая сел в Тбилиси. Пассажиров на борту в честь этого события угостили шампанским.