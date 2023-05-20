Грузинские авиалинии приступили к выполнению полетов в Россию

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways приступила к выполнению прямых авиарейсов из Тбилиси в Москву. Об этом стало известно в субботу, 20 мая.

Первый самолет вылетел из грузинской столицы в 08:00 (07:00 по московскому времени). Ожидаемое время прибытия авиасудна в аэропорт Внуково — 10:15. Как сообщает ТАСС, первый борт заполнен более чем наполовину. Georgian Airways будет летать семь раз в неделю в Москву.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Самолет авиакомпании «Азимут», совершивший первый после перерыва в четыре года прямой рейс из Москвы в Грузию, 19 мая сел в Тбилиси. Пассажиров на борту в честь этого события угостили шампанским.

Накануне депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания. Участниками драки стали депутат оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая. Первый во время выступления раскритиковал решение властей о возобновлении авиасообщения с Россией.