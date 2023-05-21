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Приметы и советы

Врач Тяжельников назвал полезное для организма количество чашек чая в день

Араз Салехов
Общество
Врач Тяжельников назвал полезное для организма количество чашек чая в день
Фото: Pixabay

Чай будет приносить пользу, если выпивать не более четырех чашек в день. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в Международный день чая.

— В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу, — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повышению возбудимости, поскольку в нем содержится кофеин, передает РИА Новости.

В свою очередь диетолог Лейла Кадырова уверена, что чай нужно употреблять свежезаваренным. Это в целом может помочь сохранить баланс веществ в организме и укрепить иммунную систему.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала «Вечерней Москве» пять полезных свойств чая. По ее словам, черный и зеленый чай получают из одних и тех же чайных листов. Разница между ними только в технологии приготовления, от этого меняются их свойства.

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