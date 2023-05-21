Клинтон заявила о конце для Украины в случае переизбрания Трампа

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Возвращение бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом означает «конец демократии в США» и «конец для Украины». Об этом заявила бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон.

— Если бы Трамп победил (на президентских выборах — прим. «ВМ») в 2024 году, а я не думаю, что у него это получится, это был бы конец демократии в Соединенных Штатах. Это также был бы конец для Украины, — сказала она.

По словам Клинтон, Трамп вывел бы США из НАТО. Также экс-госсекретарь признала, что американцы беспокоятся по поводу возраста нынешнего американского лидера Джо Байдена, передает ТАСС.

Недавно американский предприниматель Илон Маск рассказал, каким должен был будущий президент США. По его словам, глава государства должен быть нормальным человеком.

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов снизился до рекордных 37 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, могут ли Байдена переизбрать на второй срок и кто еще может занять этот пост.

В свою очередь политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с «ВМ» заявил, что Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.