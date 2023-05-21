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Почти четверть месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Почти четверть месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве в ночь на 20 мая выпало почти четверть месячной нормы осадков. Об этом в воскресенье, 21 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало пять миллиметров осадков, в центре Москвы — на Балчуге — три миллиметра, МГУ — четыре миллиметра, Тушино — девять миллиметров при месячной норме 61 миллиметров, — сказал он.

При этом 21 мая интенсивность дождя будет незначительной — не более одного-двух миллиметров, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами могут пройти грозы. Воздух прогреется до 19 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице в ближайшие дни ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. При этом в воскресенье, 21 мая, в городе могут пройти ливни и грозы, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

Начало мая в столице отметилось по-настоящему летней погодой. Температура воздуха приблизилась к июньским значениям. Сохранится ли теплая погода в Москве до конца мая, «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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