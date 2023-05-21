Собянин рассказал, как за лето преобразится территория рядом с Южным речным вокзалом

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

В столице продолжают благоустраивать территорию Южного речного вокзала. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы открыли его в апреле после реконструкции. К началу навигации на Москве-реке привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала, очистили швартовою зону от накопившегося ила и углубили дно, — сказал он.

Специалисты закончат обновление набережной и организуют комфортное общественное пространство на территории вокзала. Кроме того, они установят ограждения и дополнительные современные фонари, а также поставят свыше 30 информационных стел, чтобы было удобнее ориентироваться, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр рассказал, что с причала Южного речного вокзала можно отправиться в круизные рейсы в 30 городов России. Глава города подчеркнул, что за весь сезон речной навигации вокзалом смогут воспользоваться более 300 тысяч жителей и гостей города.

28 апреля Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в рамках запланированных работ специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию объекта.

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».