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Потеря Артемовска (украинское название Бахмут) в некоторой степени свидетельствует о «начале краха» для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом «Вечерней Москве» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

— Для Киева это удар, для Зеленского — двойной удар, — сказал он.

Эксперт рассказал, что поскольку украинский лидер полностью зависит от действий Запада, то там могут посчитать потерю Артемовска шансом для начала мирных переговоров. При этом западных политиков не будет волновать введенный Зеленским указ № 679 о запрете Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В случае начала мирных переговоров президента Украины могут отправить в отставку.

— В случае с Зеленским может произойти такая же ситуация: клоуна уберут, и начнется мирный процесс переговоров. То есть у Зеленского начнется теперь черная полоса, — заключил Журавлев.

Зеленский в ходе саммита G7 признал потерю Артемовска украинскими войсками. Украинскому лидеру задали вопрос, остается ли город под контролем Киева. Чем обернется потеря Артемовска для Зеленского — в материале «ВМ».