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Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности для Украины до присоединения к НАТО

Араз Салехов
В мире
Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности для Украины до присоединения к НАТО
Фото: Whitehouse

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена о гарантиях безопасности для своей страны до ее присоединения к НАТО. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

— Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в альянс, — говорится в материале.

С такой просьбой Зеленский обратился к Байдену на полях саммита «Большой семерки» G7, сообщает RT.

Американский лидер выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. Президент США заверил, что это решение должно гарантировать территориальную целостность Украины.

Накануне Зеленский прибыл на правительственном самолете Франции в японский аэропорт Хиросимы. Там проходит саммит лидеров G7.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» предрек конец президентству Зеленского после потери Артемовска Украиной. По его мнению, поскольку украинский лидер полностью зависит от действий Запада, то там могут посчитать потерю города шансом для начала мирных переговоров.

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