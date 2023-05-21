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Приметы и советы

Специалисты завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда более чем на 50 процентов

Араз Салехов
Город
Специалисты завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда более чем на 50 процентов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Реконструкция Алтуфьевского пруда завершена более чем на 50 процентов. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Масштабные работы по реконструкции Алтуфьевского пруда в парке возле усадьбы Алтуфьево стартовали в сентябре прошлого года. В настоящее время выполнено более 50 процентов от общего объема запланированных работ, — сказал он.

Основная задача специалистов — очистить пруд от донных отложений и сохранить экосистему водоема, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце апреля глава города Сергей Собянин сообщил, что во всех столичных округах до конца мая подготовят места отдыха у воды. В общей сложности будет подготовлено 136 территорий, 13 из них — с возможностью купания.

В конце марта в столичном районе Марьино стартовала реконструкция 16 искусственных прудов. Сначала водоемы полностью осушат, затем извлекут накопившийся за прошедшие годы донный осадок.

Для жителей столицы к летнему сезону готовят 13 зон для купания, спасатели-водолазы заканчивают обследование. Очистки требуют озеро Бездонное, Тропарево, Большой Садовый пруд, а также водоемы в Зеленограде.

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