«Крылья Советов» впервые с 1995 года одолели «Урал» в РПЛ на домашнем поле

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в воскресенье, 21 мая, одержал победу в чемпионате России над екатеринбургской командой «Урал» со счетом 3:0. Триумф футболистов стал историческим — такого результата им не удавалось достичь еще с прошлого столетия.

Первый мяч «Крыльев Советов» в этой встрече в ворота закатил Гленн Бейл в добавленные минуты к основному времени первого тайма. Затем на 52-й минуте отличился Дмитрий Цыпченко. Третий гол в матче с пенальти забил Бенхамин Гарре на 60-й минуте.

Победа прибавила «Крыльям Советов» очки в турнирной таблице. Они занимают 12-ю строчку в списке с 29 баллами, в то время как «Урал» находится на позицию выше. У них набрано 30 очков.

Победителем чемпионата России по футболу досрочно стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, который уже никому не удастся догнать по баллам. В настоящее время участники турнира оспаривают только итоговые места в таблице.

Последний раз «Крыльям Советов» удавалось обыграть «Урал» в ходе чемпионата России по футболу на домашнем поле в 1995 году. Тогда встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу самарского клуба. После этого итогами противостояний «Крыльев» и «Урала» в Самаре оказывались ничьи или поражения.

Накануне футбольный клуб «Динамо» в столичном дерби с командой «Торпедо» в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу одержал победу со счетом 0:3 после череды поражений, которые привели к отставке главного тренера Славиша Йокановича.