«Динамо» одержало победу в столичном дерби с «Торпедо»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Футбольный клуб «Динамо» в столичном дерби с командой «Торпедо» в субботу, 20 мая, в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу одержал победу со счетом 0:3.

Матч прошел на стадионе «Лужники». В составе «Динамо» голами отличились на второй минуте встречи Константин Тюкавин, на 45-й — Ярослав Гладышев, а на 53-й — Арсен Захарян.

Победа в матче позволила «Динамо» набрать суммарно 45 очков в соревновании и подняться на шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В то же время «Торпедо», на счету которого всего 13 баллов, находится на последней строчке списка.

Следующую игру «Динамо» проведет со столичным «Локомотивом», передает РИА Новости Спорт.

В предыдущем матче 27-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» потерпело поражение от «Ахмата». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Грозного.

После игры руководство «Динамо» приняло решение об отправке в отставку главного тренера клуба Славиша Йокановича, который возглавлял клуб с июня 2022 года.

Позднее в СМИ появилась информация, что «Динамо» может возглавить 43-летний сербский специалист Марко Николич. До этого он тренировал команду «Локомотив», однако покинул пост еще в октябре 2021 года.