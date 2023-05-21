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Около 250 тысяч россиян стали жертвами синдрома внезапной смерти. Что это за болезнь и кто в группе риска

Рафаэль Залян

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Общество
Синдром внезапной смерти: что это за болезнь и кто находится в группе риска
Фото: Pexels

Примерно четверть миллиона россиян ежегодно умирают из-за внезапной остановки сердца. Жертвами недуга обычно становятся люди в возрасте до 50 лет. При этом чаще всего — мужчины. Чем можно объяснить этот феномен и можно ли себя обезопасить, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам кардиолога Андрея Кондрашова, причины внезапной смерти могут быть разными, как и предпосылки случайной остановки сердца. Среди них:

  • инфаркт миокарда;
  • аритмия;
  • слип-апноэ;
  • разрыв аневризмы аорты.

— Среди всех причин внезапной остановки сердца можно выделить в первую очередь именно аритмию. Предвестниками развития этой проблемы являются желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. Это потенциально опасные ситуации, которые требуют экстренных мер, иначе не миновать смерти. Причинами аритмии может стать нарушение функций миокарда, а также низкий либо высокий уровень калия в организме, — рассказал кардиолог.

Во избежание развития недуга нужно проводить диагностику: делать ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца и холтеровское мониторирование ЭКГ.

При обнаружении причин, которые впоследствии могут привести к жизненно угрожающим нарушениям ритма сердца, их нужно корректировать и устранять. В критических ситуациях человеку внедряют кардиостимулятор в сердце или кардиовертер-дефибриллятор, способные в момент аритмии восстановить нормальный синусовый ритм, пояснил врач.

Инфаркт миокарда имеет практически те же проявления, что и аритмия, уточнил кардиолог.

Слип-апноэ — еще одна причина внезапной смерти, которая тоже довольно часто встречается, продолжил Кондрашов:

— Это остановка дыхания во сне, которое грозит людям старше 60 лет, имеющим громкий и прерывистый храп.

Предупредить проблему можно путем СИПАП-терапии, отметил медик. Это современный метод лечения обструктивного сонного апноэ и храпа во сне.

— У устройства есть маска, которая надевается во время сна на нос и рот. Это устраняет основную причину, которая может привести к смерти, — объяснил доктор.

По словам кардиолога, разрыв аневризмы аорты возникает при массивном атеросклерозе и артериальной гипертонии:

— Лечение бывает консервативным, не допускающим повышения давления, и оперативным — предполагающим обширную операцию или постановку стент-графта.

В группу риска людей, которые могут внезапно умереть от остановки сердца, можно включить тех, у кого встречаются описанные синдромы, заключил собеседник «ВМ».

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