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Приметы и советы

Хакеры сообщили о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного

Полина Пашкина

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Хакеры сообщили о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая, после того как по штабу был нанесен ракетный удар. Он может покинуть свой пост. Об этом сообщил представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках.

Уточняется, что Залужный перестал появляться на публике, после того как российские подразделения нанесли череду ударов по украинским военным объектам. По данным хакерской группы, главком ВСУ перенес несколько сложных операций.

— Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевого духа, и без того надломленного потерей Артемовска. У меня по этому поводу имеется серьезная информация. Состояние здоровья не позволит продолжать исполнять ему свои обязанности, — приводит слова представителя хакерской группы «Джокер ДНР» РИА Новости.

Российский военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что Залужный жив, однако он находится в критическом состоянии после ранения. За его жизнь борются лучшие медики. Руденко утверждает, что информацию о ранении косвенно подтверждает и то, что 10 мая его жену видели подъезжавшей к киевскому военному госпиталю, в котором она провела более четырех часов.

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