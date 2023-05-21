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«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе до вечера 22 мая из-за грозы

Полина Пашкина

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе до вечера 22 мая из-за грозы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москве до вечера понедельника, 22 мая, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России в воскресенье, 21 мая.

Согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза. Погода является потенциально опасной.

Предупреждение в городе будет действовать до 21:00. Аналогичная ситуация распространяется и на Подмосковье, говорится в сообщении.

В Москве в ночь на 20 мая выпало почти четверть месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, за минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало пять миллиметров осадков, в центре Москвы — на Балчуге — три миллиметра, при МГУ — четыре миллиметра, в Тушине — девять миллиметров. Месячной нормой мая является 61 миллиметр осадков.

В столичном регионе ожидается весьма дождливая неделя. Начиная с 22 мая в городе местами ожидаются осадки с грозами. Какая погода ждет москвичей на предстоящей неделе и до скольки градусов воздух будет прогреваться в дневные часы, «Вечерняя Москва» узнала у метеоролога Надежды Точеновой.

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