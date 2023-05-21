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Министр финансов США: Страна может не дотянуть до 15 июня из-за проблемы с госдолгом

Полина Пашкина
В мире
Министр финансов США: Страна может не дотянуть до 15 июня из-за проблемы с госдолгом
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки могут не дотянуть до 15 июня из-за нерешенной ситуации с государственным долгом. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен в воскресенье, 21 мая.

По ее словам, начало июня — «жесткий крайний срок», в который можно уложиться, чтобы увеличить лимит долга. В случае если власти не смогут вовремя прийти к соглашению по данному вопросу, им будет сложно определить, какие именно счета США останутся неоплаченными.

— Моя оценка такова: шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки, — заявила Йеллен.

Глава Минфина США отметила, что стране может просто не хватить денег до 15 июня, когда ожидаются «существенные» налоговые платежи, передает NBC.

Телеканал Fox News сообщил, что президент США Джо Байден собирается отменить поездки, которые были запланированы для него ранее, поскольку в стране сложилась слишком сложная ситуация вокруг госдолга.

США в ближайшее время не станут объявлять дефолт, однако нарастающий госдолг не позволит стране избавиться от серьезных проблем в экономике, считает известный американский инвестор Джим Роджерс.

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