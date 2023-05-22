Wyborcza: Беженцы с Украины в Польше жалуются на потерю защитного статуса

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Беженцы с Украины теряют все льготы на проживание при выезде из Польши. Об этом пишет издание Wyborcza.

— Украинцы возвращались в Польшу как туристы, а не беженцы, теряя при этом все права на льготы, — сообщил портал.

Согласно статье, беженцы с Украины, которые получают пособия, испытывают проблемы с восстановлением статуса беженца, когда временно покидают территорию Польши. В публикации рассказана история беженки Людмилы. Ее сыну стало плохо ночью, и они отправились в больницу. Но женщине пришлось заплатить за лечение восемь тысяч злотых, несмотря на статус беженца, по которому предусмотрено бесплатное медобслуживание и получение соцвыплат.

Оказалось, что статус беженца украинка потеряла из-за того, что уехала из Польши на несколько дней для продления документов об инвалидности сына. Авторы материала отметили, что статус теряется только при пребывании за пределами станы более 30 дней. По словам журналистов, Людмиле пришлось долго «ходить из кабинета в кабинет», чтобы уладить вопрос с получением господдержки.

Кроме того, по словам обозревателей, некоторые украинцы теряют льготы, не покидая Польши. Для восстановления всех необходимых документов, прокомментировал один из героев статьи, приходится «блуждать по всем кругам ада».

Юрист и омбудсмен по правам человека Марчин Венцек сообщил, что некоторые беженцы теряют свой статус из-за халатности сотрудников пограничной службы — они отмечают в документах дату выезда беженца из Польши, но иногда забывают проставить дату въезда.

2 мая сообщалось, что в венгерской деревне Керепеш из рабочего общежития поступили жалобы о том, что украинские мигранты изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Кроме того, много раз передавались сообщения о преследовании беженцами местных девушек. Мэр деревни Ласло Дьюрича потребовал от украинцев отправиться на родину.