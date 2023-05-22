Принц Гарри разочаровался поведением родных после ДТП с его участием

Фото: twitter/KensingtonRoyal

Принц Гарри надеялся заручиться поддержкой родных после страшного ДТП, однако этого не произошло. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

— Понятно, что отсутствие личного контакта, а также отказ Букингемского дворца публично признать или прокомментировать инцидент, расстроили пару, которая, как предположили друзья, возможно, надеялась заручиться большей поддержкой, особенно на личном уровне, — передает StarHit.

Авария, о которой идет речь, произошла в ночь с 16 на 17 мая. Машина с принцем, его супругой Меган Маркл и тещей Дорией Рэгланд возвращалась с ежегодной церемонии вручения премии Ms. Foundation Women of Vision Awards в Нью-Йорке, на которой супруга принца смогла получить награду. После этого за автомобилем королевской семьи началась погоня журналистов.

За это время папарацци едва не сбили нескольких прохожих, несколько раз проскочили перекрестки на красный свет и почти спровоцировали аварию.

В марте Гарри признался, что всегда чувствовал себя не таким, как остальные члены королевской семьи. Он добавил, что его мать, принцесса Диана, испытывала то же самое. По его словам, после смерти матери он боялся идти на терапию из-за страха потерять чувства, которые испытывал к своей родительнице.