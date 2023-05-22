Ефимов: Участок в поселении Сосенском реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

На улице Эдварда Грига в Новомосковском административном округе столицы проведут комплексное развитие неэффективно используемой территории площадью 3,13 гектара. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Реорганизацию указанного участка проведут по программе комплексного развития территорий. Реализовать проект смогут правообладатели территории, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

— Инвестиции в развитие площадки составят 4,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 233 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта в ТиНАО появится более 600 новых рабочих мест, — отметил Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в настоящее время на участке находятся автостоянка и старые склады. Вместо них планируется возвести 50 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая магазины, отделения банков, кафе и рестораны, помещения для мировых судей.

Правообладатели недвижимости в рамках проектов комплексного развития территорий приступили к реорганизации семи объектов бывших промзон и неэффективно используемых участков. Из 30 активных проектов комплексного развития территорий 13 реализуют инвесторы, рассказал Владимир Ефимов.