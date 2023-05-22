Бесплатная городская сеть Wi-Fi заработала на Южном речном вокзале

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Южном речном вокзале заработала бесплатная городская сеть Wi-Fi. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил руководитель проекта «Городской вайфай» столичного департамента информационных технологий Александр Харитонов.

— Теперь беспроводной интернет появился на Южном речном вокзале, который недавно открылся после реконструкции и уже набирает популярность у москвичей и гостей столицы, — сказал он.

Посетители могут комфортно проводить там время, оперативно получать информацию и оставаться на связи. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в здании установлено 12 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету.

Накануне глава города Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжают благоустраивать территорию Южного речного вокзала. Специалисты закончат обновление набережной и организуют комфортное общественное пространство на территории вокзала.

28 апреля Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в рамках запланированных работ специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию объекта.

О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».