Замглавы МИД РФ Рябков назвал угрозы США нанести удар по Крыму безответственными

Фото: МИД РФ

Крым является частью России, угрозы Соединенных Штатов Америки об ударах безответственны. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Таким образом дипломат прокомментировал слова представителя Белого дома Джейка Салливана. Штаты отмечают, что не поощряют удары по российской территории. Однако в Америке считают, что «Крым — это Украина».

— Крым — неотъемлемая часть РФ, и попытки представить дело по-другому, угрожать — это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона, — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что американские власти, одобрив применение американской авиации против Крыма, дали согласие на «развязывание ядерной войны». Он заверил, что Кремль даст ответ на поставки американских боевых самолетов Украине.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова президента США Джо Байдена о том, что он якобы выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, являются всего лишь блефом. Если бы Вашингтон хотел мира, то поставки оружия на Украину прекратились бы мгновенно.